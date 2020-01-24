وحد السدود تنهي خدمة (62) من العاملين

التاريخ: 24-يناير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مدير عام وحدة تنفيذ السدود المكلف المهندس السر محمد آدم أمس قراراً قضى بإنهاء خدمات (62) من العاملين بوحدة تنفيذ السدود. Advertisements وجاء القرار استناداً على تقرير لجنة إعادة هيكلة وحدة السدود وموافقة مجلس الوزراء على إجراء الهيكلة، وتصديق وزير الري والموارد المائية، ووجه القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، بتسوية مستحقاتهم المالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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