الخرطوم تسحب سفيرها لدى الكويت

التاريخ: 24-يناير-2020
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كشفت صحيفة السياسة الكويتية عن قيام الحكومة السودانية بسحب سفيرها المرشح لدى الكويت، الدكتور أحمد حسن أحمد ضمن عدد من السفراء المحسوبين على النظام السابق الذين سحبتهم الحكومة الجديدة من بعثاتها بالخارج.
وقالت مصادر دربلوماسية كويتية بحسب صحيفة آخر لحظة، إنه من المقرر أن تسمي الحكومة السودانية سفراء جدد خلال الفترة المقبلة، خلفاً للذين سحبتهم مؤخراً.
يذكر أن الدكتور أحمد حسن أحمد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الكويتية في (29) يوليو الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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