الكشف عن مُلابسات شركة “الفاخر” ومُعالجات للحد من تهريب الذهب

كَشَفَ وَزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، عن مُعالجات للحد من تهريب الذهب، تشمل الشراء من المُعدِّنين بزيادة (5%)، وإنشاء بورصة للشراء والبيع أُسوةً بأسعار “بورصة دبي”، فَضْلاً عن دخول شركات حكومية في الإنتاج، وأعلن شروع إحداها في العمل وإنتاج (270) كيلو في الشهر بمنطقة أبو حمد، وقَالَ “نعد الشعب بإنتاج ذَهَبٍ حكومي بنسبة 100%”.

وأقرّ الوزير خلال مُنتدى “كباية شاي” بصحيفة “التيار” أمس بأنّ مصفاة الذهب الموجودة غير مُطابقة للمُواصفات العالمية، وأشار إلى أنّ الذهب يتم تصديره إلى “دبي” ويُعاد صهره من جديد، وأعلن عن ترتيبات لاستيراد مصفاة مُطابقة، وقال الوزير إنه اقترح على السفير المصري بالسودان إقامة مشاريع مُشتركة في حلايب مُناصفةً بين البلدين، وقال “البزنس والأعمال يُمكن أن تحل المشاكل السياسية”، وأشار إبراهيم إلى أنّ الحديث عن “جبل عامر” أَخَذَ أكثر من حَجمه، وأكّد أنّ إنتاجه يُعد أقل تركيز ذهب بالبلاد، وأوضح أنّ شركة الجنيد الموجودة بـ”جبل عامر” تعمل بمُوجب قانون الشركات، وقطع بأنّها غَير مُسَجّلة باسم “الدعم السريع”.

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وأوضح أنّ شركة “الفاخر” التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية تَمّ منحها تصدير الذهب لإجراء اضطراري لتوفير (10) ملايين دولار لاستيراد الغاز، وأنّه خلال تلك الفترة عجزت الحكومة عن دفع مبالغ شحنتين للغاز وصلتا بورتسودان، وقال “أي تأخيرٍ في تفريغ الشحنة كان يُكَلِّف الحكومة دفع غرامة تَصل لـ20 ألف دولار يومياً”، وأضَافَ “وضعنا مُسجّم ومُرمّد والباخرة وقفت 9 أيام في البحر، بلد ما عندها 10 ملايين دولار عشان تغطِّي شحنة غاز”.

وأكّد الوزير بحسب صحيفة الصيحة، أنّ وضع الوقود مُطمئن جداً خلال الفترة الحالية، وأعلن طرح “كروت” لصرف الوقود، وقال “أي حافلة غير موجودة في الخط والموقف لن تَتَحَصّل على وقود، وطرحنا الأمر في لجنة مُعالجة أزمة المُواصلات”، وكشف أنّ هنالك مصانع تشتري الديزل من الشاحنات والحافلات بمبلغ (2400) جنيه بمكسب (1600) جنيه، وكشف عن مُعالجات لزيادة توليد الكهرباء وأعلن عن إصلاح “كيبل” رئيسي بسد مروي تمّت تجربته أمس الأول أدخل (250) ميقاواط، بجانب (280) ميقاواط عقب صيانة كل مراوح وتوربينات السد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)