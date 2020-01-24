الفكي: المركزي لا يتبع للمجلس السيادي

اضطر مجلس السيادة لإرجاء اتخاذ قرار حول تمديد أو رفع حالة الطوارئ في البلاد، وأرجأ الأمر للمزيد من التشاور، وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي في تصريحات صحفية أمس، إن بنك السودان المركزي لا يتبع للمجلس السيادي ويتم تعيين قيادته بواسطة مجلس الوزراء.

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وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحسب صحيفة آخر لحظة، قد ألمح إلى أن البنك المركزي لا يتبع لمجلس الوزراء خلال لقاء تلفزيوني قبل يومين.

وقال الفكي إن المجلس أكد على استقلالية بنك السودان وأهمية دوره الرقابي ووجه الجهات المناط بها تعديل القوانين وإصلاحها بالعمل على تعزيز دور البنك كمؤسسة مستقلة ذات طابع خاص، مثل القضاء والنيابة والمراجع العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)