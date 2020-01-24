الإطاحة بقطبي المهدي من صندوق تنمية البطانة

التاريخ: 24-يناير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أطاح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي القيادي بالنظام السابق د. قطبي المهدي من وظيفة الأمين العام لصندوق تنمية البطانة. Advertisements ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي (صندوق تنمية البطانة) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. كما أصدر حمدوك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب صحيةف آخر لحظة أمس، قراراً بإعفاء إبراهيم موسى حسين ضرار من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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