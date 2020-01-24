شاهد بالفيديو.. اشتباكات وأحداث مثيرة في حفل الفنانة ريان الساتة بــ(الدمام) بسبب اقتحام معجب للمسرح

شهد الحفل الذي أحيته المطربة السودانية المثيرة للجدل ريان تمتام لأبناء الجالية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية أمس الجمعة أحداث مؤسفة للغاية. وبحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ورصده محرر موقع النيلين, فقد بدأت الأحداث بصعود شاب للمسرح لالتقاط مقطع فيديو عبر كاميرا هاتفه مع المطربة, ليتصدى له أحد الأفراد المسؤولين عن تأمين المسرح ليمنعه. Advertisements ويبدو أن تصرف مسؤول الأمن لم يعجب الشاب المعجب بالمطربة ليشتبك الأثنان وتعم الفوضى بالمسرح, ما دفع المطربة لإيقاف الحفل الذي انتظره معجبي المطربة بالمملكة العربية السعودية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا غضبهم الكبير من تصرف الشابين, حيث هاجم البعض المعجب بينما انتقد البعض الأخر رجال الأمن عموماً بسبب فشلهم في تنظيم الحفل الذي وصف بالفضيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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