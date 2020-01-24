كمال عمر حول طلب تمديد الطوارئ: حمدوك يريد أنّ يجعل من نفسه دكتاتوراً في زمن انتقالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر الذي ظلّ ينافح ضد قانون حالة الطوارئ في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ مجرّد طلب رئيس الوزراء تمديد فترة الطوارئ في وقتٍ انتقالي من أجلّ الحريات والعدالة وهي ضد الطوارئ.

وقال كمال عمر إنّه منهج غريب وحيثياته غريبة وأنّه غير واثق من خطواته السياسية والدستورية، ويدّل على عدم الخبرة القانونية والسياسية والدستورية لرئيس الوزراء.

وتابع” إنّه يريد أنّ يجعل من نفسه”دكتاتورًا في زمن انتقالي ويسعى إلى التمكين وتوسيعه خلال الفترة الانتقالية”.

واستحسن كمال عمر رفض المجلس السيادي للطلب ورقابته على سلوك رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، واصفًا ذلك بأنّه دليل عافية بدا يدبّ في أوصال المنظومة السيادية، وأنّها إشارة تؤكّد أنّ رئيس الوزراء ليس له سلطة في النظام السائد الآن.