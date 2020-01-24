قيادي بالحرية والتغيير: على وزير الداخلية النزول إلى الشارع بنفسه ويعمل على معالجة اختناقات مرورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حمّل القيادي بالحرية والتغيير زين العابدين الطيب، وزارة الداخلية مسؤولية ما يدور الآن من اختناقات مرورية والازدحام في الشارع العام وإعاقة الحركة.

وقال إنّ على وزير الداخلية أنّ ينزل إلى الشارع بنفسه ويعمل على معالجة الأمر.

واتهم الداخلية بالتقصير.

وقال” لو كانت مكان وزير الداخلية ولم أستطع معالجة الأمر لتقدّمت باستقالتي”.

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وأشار زين العابدين إلى الفوضى في الشارع، ولمصلحة من الذي يحدث الآن، وقال إنّ هناك عراقيل تعوق عمل الحكومة.

وأضاف” بل هي أكثر عمقًا من الذي يتحدث عنه الآخرون، داعيًا إلى أنّ يكون فصل في السلطات وعدم التداخل.

وأوضح أنّهم في قوى الحرية والتغيير يرفضون الحديث عن سن قانون لتنظيم التظاهرات السلمية والمسيرات.

وتابع” نحن نذهب أكثر من أنّ نتحفّظ، بل نرفض هذا الحديث جملة وتفصيلاً، لأنّ ذلك يعيدنا إلى مربع ونهج الإنقاذ الديكتاتوري، وهذا مرفوض بالنسبة لنا بلا مواربة، نحن نرفض أيّ تدّخل في مسألة التعبير والحقوق الممنوحة”.