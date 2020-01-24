شاهد اغرب انواع الفساد: تأجير عربة كامري تابعة للمالية لمواطن في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن اغرب حادثة فساد حيث اقدم احد العاملين بوزارة المالية منذ فترة طويلة وقبل سقوط النظام بتأجير عربة كامري من ضمن اسطول عربات الوزارة وتأجيرها لاحد المواطنين مقابل عائد مادي يتحصل عليه لحسابه الخاص الا ان معلومة وصلت لمباحث ولاية الخرطوم شعبة بحري لتتم متابعة العربة وعمل كمين لسائقها وبعد القبض على سائق العربة ادلى بكافة المعلومات بكيفية اخراج العربة من اسطول عربات وزارة المالية ليقوم أفراد المباحث باستدعاء وزير المالية السابق في عهد حكومة الانقاذ والتحري معه حول هذه الحادثة.

كما طالت التحريات بحسب صحيفة الدار، مشرف العربات بوزارة المالية ويتابع المتحري الاجراءات لاكمال ملف البلاغ تمهيداً لرفعه الى جهات الاختصاص.