شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاشت فتاة سودانية منتحلة صفة رجل حتى بلوغها الثلاثين عاما قبل ان يتم اكتشاف امرها مؤخرا شمال الخرطوم.

أصدرت محكمة السوق ببحري برئاسة القاضي عبد العظيم محمد النعيم امراً قضائيا يدين فتاة عاشت ثلاثين عاما منتحلة صفة رجل وقضى الامر بادانتها تحت نص المواد 97/93 للادلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة بالغرامة المالية. فيما وجهت المحكمة السلطات بالسجل المدني باكمال اجراءات انتمائها لصفتها الاساسية كأنثى مستندة بذلك تقرير القمسيون الطبي الذي حدد انتمائها النوعي وبحسب تفاصيل الدعوى وفقاً لصحيفة السوداني الدولية التي حققت فيها السجل المدني خدمات الجمهور عندما شرعت في استخراج مستند وتبين انها عاشت ثلاثين عاما بصفة رجل وكانت ادارة السجل المدني الامن والجنايات بخدمة الجمهور قد حققت في البلاغ ومن ثم اكملت اجراءاتها واحالت الملف للمحكمة. المادة السابقة الدقير: نظام المخلوع البشير ترك ملف ابيي مفتوحاً بعد انفصال الجنوب المقالة القادمة شاهد اغرب انواع الفساد: تأجير عربة كامري تابعة للمالية لمواطن في الخرطوم

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كانت هذه تفاصيل خبر مركبة مكنة أنها رجل.. فتاة تنتحل صفة رجل لثلاثين عاما شمال الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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