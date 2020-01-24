الدقير: نظام المخلوع البشير ترك ملف ابيي مفتوحاً بعد انفصال الجنوب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺮﺍﻟﺪﻗﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺑﻴﻲ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺃﺑﻴﻲ ﻭﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻴﺮ ﻁﻴﺐ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺑﻴﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ )ﺩﺍﺭﺕ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﺔ ﻭﺩﻳﻨﻜﺎ ﻧﻘﻮﻕ، ﻭﺗﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﻔﺔ.
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻉ ﻣـﻊ ﺩﻭﻟــﺔ ﺟﻨﻮﺏﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،ﻭﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ: ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻧـﻲ ﻣـﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺮﻋﻰ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻤﻄﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﻘﻪ، ﻭ ﻻﺑﺪﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﻅﺮ ﺑﺎﺑﻮ ﻧﻤﺮ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺟﻮﺑﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ،
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﻀﻤﻦﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁـﺮﺍﻑ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲﻭﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ. (الجريدة)
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