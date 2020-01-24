اﻟﻔﻜﻲ: اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺃﻛـﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ،ﻭﻭﺟــﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
ﻭﺷـﺪﺩ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻣﻨﺴﺠﻢ.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣُﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،ﺃﺻــﺪﺭﺕ ﻗــﺮﺍﺭﺍً ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔٍ ﻹﺯﺍﻟــﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣُﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻭﺳﺘُﺒﺎﺷﺮﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍً.
وأشار ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﱠﺎًﻭﻋﺎﻟﻤﻴﱠﺎً.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟﻠﺘﺄﻛﱡ ﺪ ﻣﻦ ﻣُﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎﻟﻸُﺳﺲ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤُﺘﻌﺎﺭَﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎﻣﺤﻠﻴﱠﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﱠﺎً.
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﺃﺻﺪﺭﻧﺎ، ﻗﺮﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﻗﻀﻰﺑﺤﻞﱢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ٍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺗُﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔ ﱠ ﺎﺕﺍﻟﻤُﻬﻤﱠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺘﻮﻗ ﱠ ﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻍ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥﺍﻷﻳــﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻁﺐ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. (الجريدة)
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