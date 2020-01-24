(80) فيلماً في “مهرجان السودان للسينما المستقلة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من على ضفاف النيل الأبيض في العاصمة الخرطوم، انطلقت مساء الثلاثاء الدورة السادسة من “مهرجان السودان للسينما المستقلة”، بمشاركة أكثر من 80 فيلماً من أنحاء العالم.

وقال رئيس فريق اختيار أفلام المهرجان، المخرج أمجد أبو العلاء، في الافتتاح: “سعداء بعودة المهرجان في دورته السادسة، بعد أن توقفنا العام الماضي بسبب ثورة ديسمبر المجيدة”. وأضاف: “نحمل معنا مجموعة كبيرة من الأفلام التي كنا قد أعددناها للعرض في العام الماضي، مضافةً إليها قائمة أفلام جديدة مميزة جداً ستعرض خلال الأيام الستة المقبلة”.

وتقام عروض وأنشطة المهرجان الذي تنظمه مؤسسة “سودان فيلم فاكتوري” في “معهد غوته الألماني” و”المركز الثقافي الفرنسي” و”بيت التراث” و”المركز الدولي للمؤتمرات”.

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وتأتي الأفلام المشاركة في المهرجان من مصر ولبنان وسورية والعراق والسعودية والإمارات وتونس والمغرب والجزائر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وصربيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وأستراليا.

وعرض المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بالهواء الطلق، في محمية غابة السنط، الفيلم الوثائقي “أوفسايد الخرطوم” للمخرجة السودانية مروة زين. ويخصص المهرجان جائزة خاصة للأفلام السودانية، “جائزة الفيل الأسود”، تحمل اسم الفنان التشكيلي والسينمائي الراحل حسين شريف (1934-2005).

وإضافة إلى العروض السينمائية وندواتها، ينظم المهرجان ورش عمل ومحاضرات متخصصة يقدمها خبراء من داخل السودان وخارجه، من أبرزها محاضرة “السرد القصصي في الفيلم الوثائقي” يلقيها المنتج والمخرج العراقي قاسم عبد، وورشة ومحاضرة “تنسيق الأزياء في الأفلام” التي تقدمها مصممة الأزياء هديل عثمان.