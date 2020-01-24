جعفر الميرغني يزور جنوب السودان بدعوة من الحلو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يصل إلى عاصمة دولة جنوب السودان الأثنين المقبل نائب رئيس الجزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني بدعوة من رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.
وأوضحت صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الجمعة” أنّ الزيارة تأتي ضمن رؤية شاملة للحزب لملف السلام، كما أنّها تأتي تنفيذًا للبرتكول الموقّع بين الحزب والحركة في القاهرة مؤخرًا.
وأكّدت الصحيفة أنّ زيارة جعفر الميرغني لجنوب السودان لها دلالات تاريخية بحكم اتفاقية الميرغني وقرنق في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.
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