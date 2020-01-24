حميدتي يحمل قوات اليونسفا مسؤولية مجزرة ابيي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻹﺟـﺮﺍء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ”ﺃﺑﻴﻲ“، ﻭﻭﺻـﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ”ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ“، ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺟﻮﺑﺎ.
ﻭ ﻧﻘﻞﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺭﻛﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ ﻣﻴﺎﺭﺩﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺟـﻬـﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺣـﺘـﻮﺍء ﺁﺛـﺎﺭﻫـﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝﻟﻠﻤﺘﻮﺭﻁﻴﻦ.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺟﻮﺑﺎ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺿﺤﺎﻳﺎﻓﻰ ﺍﻟـﺤـﺎﺩﺙ. ﻭﺣﻤﻞ ﺩﻗﻠﻮ، ﻗـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻔﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺍﻁﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺰﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺩﻋﺎﻫﺎ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﻭﻣﻦﺟﻬﺘﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﺗﻮﺕ ﻗﻠﻮﺍﻙ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡﻭﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ. ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ،ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺃﻣﺲ،ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻻﺑﻴﻲ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻠﻮﺣﺔ ﻭﺣﺚ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ.
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