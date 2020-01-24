لاعبو الهلال يشكون في مدينة (زفيشافان) من هذا الأمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شكا لاعبو الهلال المتواجدين هذه الأيام بمدينة ( زفيشافان) من قلة الأوكسجين عقب المباراة الذي عقدوه امس في زيمبابوي ويعود السبب فس ذلك الي ارتفاع المنطقة التي تدرب فيها الهلال وقاللاعبون ان المنطقة ارتفاعها عالي جدا من مستوي سطح البحر لكن عدد من اللاعبون اكدوا قدرتهم علي تجاوز الصعاب في المباراة التي تجمعهم مع بلاتنيوم الزيمبابوي يوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري ابطال افريقياويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما على بلاتينيوم متذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة، فيما يتصدر الترتيب النجم الساحلي التونسي بـ9 نقاط ويتبعه الأهلي المصري بـ7 نقاط. المادة السابقة ﺠﺎﻣﻌﺔ زاﻟﻨﺠﻲ ..ﻃﻼب اﻟﻄﺐ ﻳﻬﺪدون ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء المقالة القادمة حميدتي يحمل قوات اليونسفا مسؤولية مجزرة ابيي

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