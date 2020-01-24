ﺠﺎﻣﻌﺔ زاﻟﻨﺠﻲ ..ﻃﻼب اﻟﻄﺐ ﻳﻬﺪدون ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻫﺪﺩ ﻁﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻟﻨﺠﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﻭﻧﻔﺬ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻣﺲ ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲﺭﻓﻌﻮﻫﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ.

ﻭﻗـﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻄﺐ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟـ»ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺍﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻟﻨﺠﻲ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞﻣﺠﻬﺰﺓ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﺣﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞﺑﺎﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻗﺎﻋﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﻭﺿﻊﺗﻘﻮﻳﻢ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ، ﻭﺃﻛﺪ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻋﺪﻫﻢ ﺑﺪﺍﺭﺳﺔ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: )ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺳﻨﻨﻔﺬ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎًﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ(. المادة السابقة واشنطن والمؤتمر الوطني يعملان معاً المقالة القادمة لاعبو الهلال يشكون في مدينة (زفيشافان) من هذا الأمر

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