واشنطن والمؤتمر الوطني يعملان معاً

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

هل يرجع وفد الكونغرس الامريكي الى بلاده من زيارته للسودان ليعلن للادارة الأمريكية ومراكز القرار في واشنطن ان الحكومة الجديدة التى جاءت بها الثورة الشعبية تستحق رفع العقوبات بل ودعمها حتى تستطيع عبور هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان ؟ ام ياترى لن يستطيع وفد الكونغرس إقناع الادارة الأمريكية بالدفوعات التى قدمها السيد رئيس الوزراء والسيدة وزيرة الخارجية ؟ ام لن يهتم الوفد الامريكى الزائر بنقل مطالب الخرطوم اصلا الى واشنطون وتضيع امال المعولين على امريكا سدى؟

السيد رئيس الوزراء وبحضور وزيرة الخارجية التقى بمكتبه ظهر الخميس

وفداً رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة كارين باس ، وقد اطلع الدكتور حمدوك ضيوفه على التغييرات الإيجابية التي حدثت بالبلاد، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية تسعى جاهدة من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى الشراكة التي تجمع بين الشق المدني والعسكري في حكم البلاد والتي يمكن أن تعتبر نموذجاً فريداً لبقية العالم، معرباً عن شكره وتقديره للزيارة التي قام بها الوفد للبلاد.

من جانبه أبدى وفد الكونغرس الأمريكي رغبته في مساندة ودعم الحكومة الانتقالية، مشيداً بجهود رئيس مجلس الوزراء وحكومته من أجل تأسيس نظام ديمقراطي في السودان.

حمدوك ووزيرة خارجيته اسمعا الوفد الامريكى رغبة الحكومة والشعب السودانى فى التعامل بشكل أفضل معهم من قبل الادارة الأمريكية وتقدير الجهود الكبرى التى افضت الى الاطاحة بالنظام الشمولى ورئيسه الجاثم على صدور الناس طيلة الثلاثين سنة ، ويرى حمدوك ان الادارة الامريكية مطالبة بمساندة الحكومة الجديدة حتى تنجز التحول الكامل والا فان امريكا تساعد النظام السابق واعوانه فى عرقلة عمل الحكومة الحالية سواء باستمرار فرض العقوبات ووضع السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب مما يترتب عليه منع تدقق الاستثمار واصلاح حال الاقتصاد فعلا فهل يعى الأمريكان الوفد ذلك .؟

ننتظر ونرى