تصريحات مثيرة لوزير الطاقة والتعدين السوداني

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الخليج 365 :
قال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم أن الوزارة شرعت فى مراجعة كل دخل البترول منذ الانتاج وحتى التوقف عند انفصال الجنوب، فى وقت طمأن فيه على احتياطي البلاد من المحروقات. وقال عادل فى حديثه لبرنامج كباية شاى بصحيفة التيار أن التعدين الاهلي يحتاج إلى مراجعة مع مراعاة العاملين فى القطاع، ووصف خلال حديثه شركات توزيع الوقود بالشاذة نسبة لإرتفاع عددها، الذى بلغ (٣٣) شركة، وأضاف أنه اقترح عليهم أن يندمجوا فى شركة واحدة أو ستتدخل الوزارة لضبط الشركات التي توزع الوقود وحصرها في شركات محدودة.
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