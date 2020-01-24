كذب امريكي مفضوح .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مع مرور الأيام تتزايد صورة الرئيس ترامب اهتزازا وسط الجمهور الامريكى ويزداد يقين العالم بكذب الرئيس ترامب وابتعاده عن القيم والأخلاق وعدم استحقاقه ذرة احترام.

خرج الرئيس ترامب على الملأ بعد الضربات الصاروخية الايرانية على المعسكرات الأمريكية فى العراق ليقول للعالم ان الامور تمضى بصورة حسنة وليس هناك إصابات ولا مشاكل عندنا ، والعالم اذ يسمع كلام الرئيس ترامب عن عدم اصابة أى جندى امريكى فى هذه الضربات الصاروخية الايرانية يتفاجأ بعد أيام قليله بكذب الرواية الرسمية التى اذاعها الرئيس ترامب وهاهى الأخبار تترى بسقوط عدد من الجنود الامريكيين فى قاعدة عين الاسد ، و كان الكثيرون قد هللوا لترامب واعتبروه

رجلا لايكذب ورأوا فيه صادقا صالحا طالما قال قوله مكذبا إيران فهو الذى لايكذب فى حين ان كذباته لاتحصى والقاصى والدانى شهدوا انه مشهور بالكذب .

وهاهى قيادة الجيش الامريكى نفسها تكذب ترامب ففى الخبر نقرأ :

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أن قوات إضافية قد تم نقلها إلى منشأة طبية أمريكية في ألمانيا، بعد إصابتها في قصف إيران لقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، في 8 يناير.

ويعد المصابون الإضافيون في صفوف القوات الأمريكية غير الـ 11، الذين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي أنهم أصيبوا في الضربات الصاروخية الإيرانية، التي جاءت انتقامًا من غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في 2 يناير أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ولم تقدم القيادة المركزية الأمريكية رقمًا فوريًا على وجه الدقة بشأن عدد المصابين الإضافيين، الذين أصيبوا في الضربات.

وفي بيان قال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن أعضاء الخدمة الإضافيين تم نقلهم، وأنه “من الممكن تحديد إصابات إضافية في المستقبل”.

وأضاف أوربان: “مع استمرار العلاج الطبي، تم تحديد أعضاء إضافيين في الخدمة على أنهم يعانون من إصابات محتملة، وقال لقد تم نقل أعضاء الخدمة هؤلاء إلى ألمانيا، لإجراء المزيد من الفحوص وتلقي العلاج اللازم ، ونظرًا لطبيعة الإصابات التي لوحظت بالفعل فمن الممكن تحديد إصابات إضافية في المستقبل”.

ووقت الإعلان عن هذه الإصابات، أقرت القيادة المركزية الأمريكية أن الإصابات أصبحت واضحة في الأيام التي تلت الهجوم الإيراني. وكان البنتاغون قد قال في البداية إنه لم يصب أو يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الضربات وهو نفس القول الذى قاله ترامب فى مؤتمره بعد الهجوم الصاروخى الايرانى

الان وقد تكشف الكذب الامريكى المفضوح فما قول من هللوا لكذبات ترامب ان جنوده بخير وانه ليست هناك إصابات وسطهم ؟