عودة الحديث عن رفع الدعم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

جدل واسع انتظم الساحة قبل إجازة الموازنة وكان عن رفع الدعم والمواقف المتباينة حول الموضوع حتى بين مكونات الجهات المكونة للتحالف الحاكم ، وكان السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى الاكثر اصرارا على ذلك وظل ينادى باهمية رفع الدعم المباشر واستبداله بالدعم المجتمعى وحتى الان هو على موقفه ويرى ان الحال لن ينصلح ولا مجال لاستقرار الوضع والانتقال الى الاصلاح الاقتصادى فى ظل الطريقة الحالية المعتمدة.

وقد أكد السيد الوزير ضرورة الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، لافتا إلى أنه الحل الوحيد لمعالجة الدعم السلعي باعتباره قضية محورية ولتأثيره على الاقتصاد السوداني ، وقال السيد الوزير

إن انفاذ بدائل الدعم المباشر اخضعت لحوار مجتمعي مستفيض مبني على العلم والحقائق مع وجود اختلاف للاراء، مضيفا بمناقشته والإتفاق على الانتقال التدريجي بدعم المواطن مباشرة بتجربة تستمر لمدة ستة أشهر بالولايات كافة وايجاد حماية تستهدف الفقراء. وعن دعم الحكومة للمحروقات قال البدوي إنه دعم يفتقر للفعالية والعدالة لظاهرة التهريب الذي تتعرض له المحروقات في كل الاتجاهات، مشيرا إلى أن التسرب الداخلي للمحروقات ادى إلى الندرة، حيث أن سعر البرميل الجازولين الرسمي 500 جنيه بينما سعره غير الرسمي يبلغ 5000 جنيه، مبينا أن السودان أرخص ثالث دولة في العالم في سعر المشتقات البترولية، مضيفا بالبدء في تطوير نظام المواصلات العامة بكل الولايات بمنح بدل مواصلات والذي يوفر مبلغ 400 مليون دولار في سعر المحروقات وأشار إلى رفع دعم الجازولين التدريجي والذي يبدأ من النصف الثاني للعام الحالي ولمدة عام كامل، متوقعا نجاح نظام الكوتة للجازولين المدعوم.

السيد الوزير فى كلامه للتلفزيون تطرق لعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادى وقد رأينا التوقف عند جزء من حديثه حول الدعم المباشر والدعم السلعى ولا نعتقد ان الامر سوف يمر دون ضجة لكن يبدو – والله اعلم – ان قوى الحرية والتغيير التى عارضت الفكرة فى ديسمبر قد تجد نفسها مضطرة الى القبول به فى القريب العاجل ويامواطن جاك الغلاء.