عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 24 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

بلاغ في مواجهة مدير المركبات بجهاز الأمن لتحويله ملكية”120″ عربة لشركات خاصة

وزير الطاقة: مضطرون للتعامل مع شركة الفاخر نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة

الفكي: البنك المركزي لا يتبع لمجلس السيادة

الدقير: أبيي واحدة من القنابل الموقوتة التي تركها النظام البائد

حميدتي: مجزرة أبيي عمل تخريبي ضد العملية السلمية بجوبا

مصرع سبعة أشخاص في حادث مروري بأمبدة

طلاب الطب بجامعة زالنجي يهدّدون بالاعتصام أمام مجلس الوزراء

الغرامة والسجن لصاحبي مخابز بالجريف تلاعبوا بالدقيق المدعوم

التيّار

وزير الطاقة بـ”التيّار”: النظام المباد أورثنا مجموعة من”الخوازيق”

السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من السودان

دمبلاب يخضع للتحقيق حول تمرّد أفراد هيئة العمليات

كسلا تنصاع لمطالب لجنة الملمين والأخيرة ترفع الإضراب

الكونغرس الأمريكي يساند الحكومة الانتقالية

الصيحة

وزير التعدين: شركة”الجنيد” تعمل في”جبل عامر” وفق القانون

مجلس السيادة يرجئ حسم”الطوارئ” ويحمّل”اليونسفا” مسؤولية أحداث أبيي

السعودية ترفع الحظر عن استيراد المواشي السودانية

وفد من الكونغرس يؤكّد دعم الحكومة الانتقالية بالسودان

مقتل تاجر ذهب وإصابة آخر برصاص مجهولين في جنوب كردفان

وفاة”7″ وإصابة آخرين في حادث بين بصين بأمبدة

“سين” توافق على زيادة حصتها من الدقيق لـ”46″ ألف جوال

الصناعة: تسرّب”25″ ألف جوال دقيق مدعوم يوميًا

الوساطة: جوبا ليست أجنبية واتفاق نهائي قبل منتصف فبراير

الانتباهة

ارتفاع قتلى مجزرة أبيي لـ”33″ وحرق”19″ منزلاً

التجارة: تسرّب”25%” من الدقيق المدعوم

الطاقة:”وضعنا سجم ومرمد ونرفض دعم البنزين”

السعودية ترفع الحظر عن استيراد الماشية من السودان باشتراطات

إقالة”قطبي المهدي” من صندوق تنمية البطانة

الحكومة تعلن انتهاء وباء الكوليرا

صحيفة أخبار اليوم:

توعد المتلاعبين في الحصص .. وكيل الصناعة والتجارة : الدقيق المدعوم متوفر.

مجلس السيادة يقبل استقالة صلوحة ويحمل يونسفا مسؤولية تردي الأمن بآبيي.

نائب رئيس الاتحادي (الأصل) الى جوبا بالإثنين للقاء الحلو.

برلماني سابق يدعو الحكومة لانشاء محفظة للصمغ العربي.

صحيفة الوطن:

“المالية”: رفع تدريجي لدعم الجازولين

“التجارة” تتوعد بتغيير الوكلاء المتلاعبين في توزيع الدقيق المدعوم

“السيادي” يرجئ تمديد الطوارئ

الطاقة: مصر لم تستجب للتعدين المشترك بحلايب

الكونغرس يبدي رغبته في مساندة الحكومة الإنتقالية

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صحيفة آخر لحظة:

التحقيق مع مدير المخابرات السابق

مراجعة حسابات شركات الكهرباء

الحكومة: الدقيق متوفر.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى

تفاصيل تسلُّم مؤسسة بحثية لأموال القصر

معلومات جديدة عن شركة تعدين تابعة لحميدتي

لجنة لتقصي الحقائق حول مجزرة (أبيي)

الإعلان عن خلو البلاد من الكوليرا

صحيفة صوت الأمة:

عقار ومكونات بالثورية يوقعان اتفاقا مع الحكومة اليوم

المهدي يخاطب حشدا جماهيريا في ذكرى تحرير الخرطوم غدا

التجارة: تسرب 25% من الدقيق المدعوم وانهاء صفوف الخبز التزلم أخلاقي

وزير المعادن: مصفاة الذهب بالبلاد غير مطابقة للمواصفات العالمية

“السيادي” يقبل استقالة إشرافية أبيي

إعفاءات وتشكيل مجالس في حكومة حمدوك

الأمم المتحدة: مقتل وجرح”57″ شخصًا وحرق”19″ منزلاً في أبيي

الحداثة

اتجاه لتعديل مواصفة دقيق الخبز وإضافة ذرة بنسبة”10%”

“الصناعة”: كل من يثبت تلاعبه بالدقيق ستطاله عقوبة رادعة

السعودية تنهي حظر استيراد المواشي الحيّة من السودان

“الفكي”: بنك السودان لا يتبع لمجلس السيادة

معلمو كسلا ينهون إضرابهم عن العمل بعد تعيين مدير جديد للتعليم بالمحلية

نصر الدين شلقامي رئيسًا لمجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك

اكتمال الترنتيبات لتوقيع الاتفاق الإطاري بني الحكومة الانتقالية و”الشعبية” بقيادة عقار اليوم

السوداني الدولية

كارثة صحية تهدّد”40″ ألف نازح بغرب دارفور

الكونغرس الأمريكي يساند الحكومة الانتقالية

رفع تدريجي لدعم الجازولين من النصف الثاني للعام الحالي

“سين” توافق على زيادة حصتها من الدقيق لـ”46″ ألف جوال

حميدتي يعلن قرارات مهمة حول أبيي عقب لقاء جمعه بسلفاكير

إنهاء خدمة”62″ من العاملين في وحدة السدود

جعفر الميرغني يصل جوبا الأثنين بدعوة من الحلو

إعلان السودان خاليًا من وباء الكوليرا

المجهر السياسي

السعودية ترفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان

المجلس السيادي ينفي تبعية بنك السودان له ويؤجّل البت في الطوارئ

الفريق”جمال عبد المجيد” يتسلّم رسميًا إدارة جهاز المخابرات

اتفاق بين”سلفاكير” و”حميدتي” على التحقيق في حادثة أبيي

اعتقال القيادي بالمؤتمر الوطني”النيل الفاضل

الشيوعي يصف أداء الحكومة الانتقالية بالمتقاعس ويحذّر من ثورة تصحيحية