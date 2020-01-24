سعر جديد للدولار في سوق العملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول متعاملون في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) بيع الدولار بـ (96.5) جنيه، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (25.5) جنيه واليورو (105) جنيهات. واشار المتعاملون إلى استمرار حالة الطلب المتنامي على العملات الأجنبية ما يرجح ارتفاع أسعارها خلال الأيام المقبلة. وأكدوا أن السوق الموازي شهد حالة من الارتباك وتذبذب الأسعار خلال تداولات نهاية الأسبوع فيما تجددت الحملات الأمنية على تجار العملة.

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