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مقتل تاجر ذهب وإصابة آخر برصاص مجهولين في جنوب كردفان

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التاريخ: 24-يناير-2020

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مقتل تاجر ذهب وإصابة آخر برصاص مجهولين في جنوب كردفان

لَقي التاجر محمد عبد الباقي ضو النور أمس الأول، مصرعه إثر تعرُّضه لإطلاق نار من مجهولين أدى لوفاته في الحال بطريق “العباسية تقلي – وكرة” قُرب منطقة الردم بمحلية التضامُن.

 

وقالت مصادر أمس، إنّ الحادث وقع في الثالثة عصر الأربعاء عند عودة القتيل ورفيقه علي كباشي من العباسية عندما كانا يستقلان (موتراً) ويحملان مبالغ قُدِّرت بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه بعد أن باعا الذهب بالعباسية تقلي، وأثناء العودة تعرّضا لإطلاق نار وتوفي محمد عبد الباقي إثر إصابة بالرأس وهو من منطقة المجر بإدارية بلولة، فيما أُصيب رفيقه علي كباشي وحُوِّل لمستشفى أم روابة لتلقي العلاج، وتم فتح بلاغات بشرطة العباسية تقلي.

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وأفاد أهل القتيل بأنّ الفزع استطاع تعقُّب المُجرمين وعددهم اثنين ويستقلان (موتراً) وتمّت مُطاردتهما مِمّا جعلهما يتركان (موتر) القتيل وبعض الأموال المنهوبة ويَهربان، واستردّ الفزع المُوتر وبعض المبالغ.

ووصف أهل المنطقة بحسب صحيفة الصيحة، حوادث النهب والقتل بالمُتكرِّرة، وطالبوا الجهات الرسمية بالسيطرة على المُتفلِّتين، وطالب أهل القتيل بالقبض على الجانيين وتسليمهما العدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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