تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * وزير التعدين: شركة “الجنيد” تعمل في “جبل عامر” وفق القانون * مجلس السيادة يُرجئ حسم “الطواريء” ويُحمِّل (اليونسفا) مسؤولية أحداث أبيي * السعودية ترفع الحظر عن استيراد المواشي السودانية * الصناعة: تسرُّب (25) ألف جوال دقيق مدعوم يومياً * سلفا يشرف التوقيع النهائي بين الحكومة وحركة عقار اليوم * الجمارك تمنح مُهلة أخيرة لتوفيق أوضاع العربات غير المُقننة السوداني الدولية: * كارثة صحية تهدد (40) ألف نازح بغرب دارفور * رفع تدريجي لدعم الجازولين من النصف الثاني للعام الحالي Advertisements * “سين” توافق على زيادة حصتها من الدقيق لـ(46) ألف جوال * السيادي السوداني يرجئ تمديد حالة الطوارئ * عمال الورديات بمصفاة الخرطوم يحتجون بسبب أوضاعهم المالية آخر لحظة: * التحقيق مع مدير المخابرات السابق * مراجعة حسابات شركات الكهرباء * الحكومة: الدقيق متوفر.. وخط ساخن لتلقي الشكاوي * تفاصيل تسلُّم مؤسسة بحثية لأموال القصر * معلومات جديدة عن شركة تعدين تابعة لحميدتي * لجنة لتقصي الحقائق حول مجزرة (أبيي) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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