«ترامب» يعلن عن خطة السلام قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن

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الجمعة 24 يناير 2020
أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، عن أنباء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.
وقال «ترامب» خلال تصريحاته الصحفية: «رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيًا في البداية لكنها إيجابية بالنسبة لهم في واقع الأمر ولديهم الكثير من المزايا للقيام بذلك».
وأوضح «ترامب» أن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددًا، مضيفا: «خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة».
وتدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
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