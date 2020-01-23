عاجل.. مفاجأة صادمة للمواطنين بشأن حالة الطقس غدا الجمعة

الخميس 23 يناير 2020 كتب محمد أمين توالت درجات الحرارة بالإنخفاض في جميع انحاء السودان، مع دخول موجة البرد يومها الثالث. وسجلت ادنى درجة حرارة 4 بمدينة دنقلا في شمال البلاد، واعلاها 30 في مدينة القضارف بالشرق، فيما وصلت ادنى درجة 10 بالعاصمة الخرطوم. وتوقعت هيئة الانذار المبكر للأرصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة الصغرى على انخفاضها خلال غدا الجمعة.

وتحافظ درجات الحرارة الأعلى على قيمها في معظم ولايات البلاد. وتوقعت الهيئة ان تسود رياح شمالية الى شمالية شرقية متوسطة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة اثناء الليل و الصباح الباكر مثيرة للاتربة في معظم انحاء البلاد عدا الولاية الشمالية.

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