عاجل.. وزير الطاقة والتعدين يكشف دخول شركات حكومية في إنتاج الذهب

الخميس 23 يناير 2020 كتب محمد أمين قال وزير الطاقة والتعدين، عادل علي ابراهيم، أن الحكومة بصدد إنشاء بورصة للذهب لوقف تهريبه خارج البلاد، وزيادة في سعر الشراء من المعدنيين بنسبة تصل إلى 5% عن الاسعار الحالية. وأشار خلال حديثه في منتدى سياسي بالخرطوم، اليوم(الخميس) إلى أن شركات حكومية بدأت العمل في انتاج الذهب، وانتجت احدى الشركات حوالي 270 كيلو بشمال البلاد. وكشف ابراهيم عن خطة لتطوير مصفاة الذهب التي لاتطابق المعايير العالمية. وقال الوزير أن الحكومة منحت شركة الفاخر عطاءات تصدير الذهب لتسديد مبلغ 10 مليون دولار لاستيراد الغاز.





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