شاهد بالصورة..عنزة سوداء وُلدت بوجه إنسان!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو لعنزة صغيرة وُلدت بوجه بشري، حيث لديها وجه مسطح، وفم وعينان “تشبه الإنسان”. وقالت الصحيفة أن العنزة السوداء ولدت في عام 2017، في قرية “نيموديا” على مشارف “جايبور” في راجستان بالهند. ونشر مالك العنزة “موكيشجي براجاباب”، مقطع فيديو قصير يظهر العنزة السوداء القصيرة ذات الوجه الغريب داخل كوخه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي تتعثر في جميع أنحاء الغرفة وتلوح بذيلها القصير. ويرى أطباء أن هذا التشوه الظاهر على وجهها قد يكون عائدًا إلى عيب خلقي نادر يسمى Cyclopia، والذي عادة ما يتسبب في تكوين عين واحدة على الجبهة. وقام بعض أهالي القرية بعبادة تلك العنزة المشوهة، اعتقادًا بقدسيتها، فيمكن اعتبار الماعز حيوانًا مقدسًا في الهند، على الرغم من أن الهندوسية تسمي البقرة والقرد والثعابين والفيل والنمور من بين أقدس الحيوانات الخمسة، ومع ذلك تتم تسمية الماعز في جزء من النصوص الدينية الهندوسية كحيوان له أهمية.