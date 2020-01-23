تحذير للفنانات (كباشية رجعت اي قونة تخش جحرها)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الفنانة هاجر كباشي وتقديم حفلاتها من داخل أرض الوطن بعد غربتها في الفترة السابقة محذرين الفنانات اللائي ظهرن مؤخرا واشتهرن بلقب (قونة) حذروهن من الظهور في الحفلات بعد عودتها حيث قال احد المتابعين:(كباشية رجعت اي قونة تخش جحرها ..الوحيدة الما ممكن تقول عليها قونة).

وكتب كثير من المتابعين معبرين عن جمال صوتها مؤكدين بانه م أجمل الاصوات الغنائية حيث علق احدهم قائلا:(من اجمل الأصوات) ووافقه معلق اخر قائلا:(من اجمل ألا صوت هاجر) بينما عبر الكثيرون عن فرحتهم بعودتها حيث قال متابع :(هاجر ليك الف تحيه والف مليار لي سيد الأنامل الرائع دوما حبيبنا عيدابي..ياستهم عودا حميدا مستطاب) وكتب اخر: ( مافي كلام والله هاجرنا فرحنه ليك لمن رجعتي).