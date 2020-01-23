توقيع إتفاقيات إقتصادية وتجارية بين الخرطوم وجوبا

الخليج 365 : كشف وكيل وزارة التجارة بحكومة دولة جنوب السودان “الخميس” عن توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين الخرطوم وجوبا سيتم بموجبها فتح المعابر على الحدود بين البلدين.

وقال الوكيل في تصريحات صحفية عقب جولته بمعرض الخرطوم الدولي إن الاتفاقيات شملت تأهيل السكة الحديد بين الخرطوم وبابنوسة والمجلد وصولا إلى مدينة واو، بجانب الطرق البرية مرورا بالنيل الأبيض حتى جوبا الأمر الذي ينعكس إيجابا على التجارة بين البلدين، كما شملت الاتفاقيات التبادل والتعاون بين البنوك في البلدين.

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