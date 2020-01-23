المريخ يكتفي بستة أهداف في شباك ديم سلمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فاز المريخ الخرطوم على ديم سلمان بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” في إطار التحضيرات للنصف الثاني من الموسم.
وسجّل أهداف المريخ ريشموند”هدفين”، محمد كلاسيك، رامي كرتكيلا، السماني الصاوي، أحمد طبنجة.
وأشرك جمال أبو عنجة عددًا من اللاعبين في المباراة هدف الوقوف على مستوياتهم الفنية وجاهزيتهم البدنية.
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