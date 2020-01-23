وزارة الصناعة: سنعود للساحة خلال ثلاثة أشهر وحصة التدقيق فائضة عن الاستهلاك

الخليج 365 :

أكدت وزارة الصناعة والتجارة عن غياب دورها منذ العام ١٩٩٢ بسبب سياسات النظام البائد وأشارت إلى عودتها للساحة التنفيذية خلال الثلاث أشهر الماضية من خلال سنها لعدد من القوانين لتنظيم العمل التجاري.

وتوعد وكيل الوزارة محمد علي عبدالله، بتطبيق عقوبات رادعة لكل الحلقات الفاسدة التي تتلاعب بالدقيق المدعوم للخبز، قائلاً إن الدولة “تدفع دم قلبها لدعم السلع وبعد كل ذلك يتم تهريبه للخارج”.

ووصف حصة الدقيق التي توزع يومياً باالفائضة عن الاستهلاك، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن الدولة تقوم بدورها في دعم الدقيق إلا أنه يتسرب عبر التهريب.

وكشف عبدالله عن تنشيط خط ساخن لشكاوي المواطنين ابتداءً من الأسبوع المقبل لاستقبال أي بلاغات بجانب تنشبط الرقابة الشعبية من خلال لجان المقاومة.

ونوه إلى أن العقوبات ستصل للسجن خمس سنوات حال إثبات المخالفة.

وأعلن عن حلول بديلة لحل أزمة الخبز تتمثل في تحديد مخابز للخبز التجاري وتخصيصه للكافتريات والمطاعم بالإضافة إلى زيادة نسبة الاستخلاص حتى يتم استخدام الدقيق لصناعة الخبز فقط.

بدورها كشفت ممثلة وزارة الطاقة والتعدين، حياة الماحي عن دعم يقدر بنحو ٦ ألف جنيهاً لطن غاز المخابز ولفتن إلى وجود شكاوي من بطء وصول إمداد غاز المخابز خلال الفترة الماضية بسبب بطء حركة البلاغات.

وأشارت إلى التزام الوزارة بإمداد المطاحن من الجازولين وغاز المخابز الذي يصل نسبة توزيعه اليومي إلى ٢٢٠ طناً بولاية الخرطوم.

في المقابل كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني عن تصديق المحليات لعدد ١١٢٠ مخبزاً بعد الثورة للاستفادة من الدقيق المدعوم لافتاً إلى أن عدد المخابز وصل إلى ٤٠٠٢ مخبزاً.

ووصف ميرغني وزير الصناعة والتجارة بالوزير الناجح وقال إن الخبز لن يهزمه فهو من قادة وصناع الثورة .

وطالب الرأي العام بالابتعاد عن السلبية في تقييم الوزير وأضاف شكرنا الوزير حتى نكون إيجابيين.