السعودية ترفع حظر استيراد الماشية من السودان

الخليج 365 :

ذكرت وكالة السودان للانباء “سونا”، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، رفعت الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي لأمراض الحيوان، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة، والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع بين الجانبين، لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشي الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.