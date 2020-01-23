السودان ودولةالجنوب يكملان الترتيبات الفنية لفتح المعابر

استقبل اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض بمعبر جودة الحدودي وفد وزارة الداخلية بدولة جنوب السودان برئاسة الفريق الأول شرطة مجاك اكيج ملوك مفتش شرطة دولة جنوب السودان، ووفد وزارة الداخلية السودانية برئاسة الفريق شرطة دكتور عثمان يونس نائب المدير العام لقوات الشرطة مفتش شرطة السودان، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية. ووقف الطرفان على الترتيبات النهائية لافتتاح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان.

وتفقد الجانبان بحسب ( سونا) المعبر الحدودي للدولتين واطمأنوا على جاهزية وحدات الشرطة بدولة السودان لتدشين العمل بمعبر جودة، ومن ثم عقد الجانبان اجتماعا موسعا مع لجنة أمن ولاية النيل الأبيض تمت من خلاله مناقشة كافة الترتيبات المتعلقة باتفاقية المعابر فيما يختص بالجوازات، الجنايات، المرور والجمارك.

وامتدح والي ولاية النيل الأبيض اللواء الركن حيدر علي الطريفي الدور الكبير الذي ظلت تقوم به الشرطة السودانية في توفير الأمن والاستقرار، وقال إن وفد الشرطة بدولتي السودان وجنوب السودان وقف على البنية التحتية التي تؤطر لفتح المعابر وترسيم الحدود في الفترة المقبلة بعد التوقيع على الاتفاق النهائي بين شرطتي البلدين لتدشين عمل المفوضيات وفتح المعابر لينعم شعبا السودان وجنوب السودان بتجارة الحدود ويسهل على الدولتين عملية المكافحة بأشكالها المختلفة.

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وتوقع الطريفي أن تنعكس عمليات فتح المعابر خيرا على علاقات الشعبين وأن تفتح آفاقا أرحب بين ولاية النيل الأبيض وولايتي شمال أعالي النيل وفشودة.

من جانبه قال الفريق شرطة دكتور عثمان يونس نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام للشرطة السودانية إن هذه الزيارة التفقدية تتعلق بتسهيل حركة مصلحة الشعبين الشقيقين عبر معبر جودة الحدودي ضمن أحد عشر معبرا محددة بين السودان وجنوب السودان، مؤكدا أن الشرطة السودانية تسعى لتنظيم الحركة وتسهيل حياة مواطني المناطق الحدودية وجعلها مناطق آمنة ومستقرة وتتبادل فيها المنافع بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة الميدانية جاءت لتأكيد قيام الشرطة بدورها في الجوازات والجنايات والمرور وحفظ الأمن وتنظيم العمل الاقتصادي فيما يتعلق بالجمارك بجانب الأمن الاجتماعي بالتنسيق مع حكومة الولاية والقيادات المحلية لتنفيذ إجراءات هذه المعابر في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد.

وفي ذات السياق وصف الفريق أول مجاك اكيج ملوك المفتش العام لشرطة دولة جنوب السودان زيارة المعابر الحدودية بالمهمة باعتبارها نقطة انطلاقة لعمل هذه المعابر خدمة لشعبي البلدين وناشد المواطنين الموجودين في الحدود التعاون مع أجهزة الشرطة لمزيد من الخدمات والأمن في هذه المناطق.