السباق نحو ربع نهائي ابطال افريقيا يشتعل مع قرب نهاية رحلة المجموعات

السباق نحو ربع النهائي يشتعل فى دورى ابطال افريقيا للاندية نسخة 2020 مع قرب نهاية رحلة المجموعات ومازالت هناك ستة مقاعد لحسمها بحسب تقرير اورده موقع الاتحاد الافريقى الكاف قبل قليل

البطل خمس مرات مازيمبي والفائز بنسخة 2016 وماميلودي صنداونز حسما مقعديهما بنهاية مباريات الجولة الرابعة قبل أسبوعين. ومن المتوقع أن يلحق بهما المزيد في دور الثمانية بنهاية الأسبوع، وتبقى فرق حامل اللقب الترجي التونسي، وصيف الموسم الماضي الوداد البيضاوي وغريمه في المدينة الرجاء وكلاهما من المغرب، والثنائي المصري الأهلي والزمالك والهلال السوداني في المنافسة نحو إكمال أضلاع ربع النهائي.

فيما يلي تحليل لمباريات الجولة الخامسة للمجموعات والمقررة بنهاية هذا الأسبوع.

المجموعة A

يبدو عملاق القاهرة الزمالك مرشحاً للحاق بمازيمبي كمتأهلين عن المجموعة للدور التالي، حين يستقبل الزمالك مازيمبي في القاهرة. منذ تولى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة الفرسان البيض لم يخسر الفريق بالبطولة حيث حقق فوزين بملعبه وتعادل خارجه.

الخسارة الوحيدة للزمالك في المجموعة تبقى على يد مازيمبي بالذات 3-0 في المباراة الإفتتاحية. ستكوت مباراة عاطفية لكارتيرون الذي قاد مازيمبي للمجد القاري في 2015. الزمالك سيتعزز بعودة نجم الكونغو الديمقراطية كابونجو كاسونجو بعد فترة احتراف بالخارج.

وفي ندولا يلتقي زيسكو مع بريميرو دي أجوستو سعياً وراء تعزيز ترتيبهما في مباراة متكافئة.

24.01.2020 القاهرة الزمالك (مصر) – TP مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

25.01.2020 ندولا زيسكو (زامبيا) – بريميرو دي أجوستو (أنجولا)

المجموعة B

ستكون هناك مواجهات خادعة وصعبة بنهاية الأسبوع لفرق القمة الثلاثة، النجم الساحلي والأهلي والهلال والتي تملك فرصاً متساوية. النتائج التي ستذهب في صف أي من الفرق الثلاثة يمكنها التأثير على الترتيب مع احتمالية اشتعال الموقف أكثر. بلاتينوم مازال يبحث عن فوزه الأول أمام الهلال الذي سيلعب بقيادة ثالث مدرب له بمرحلة المجموعات، الفاتح النقر. النقر حل بدلاً من المصري حمادة صدقي عقب خسارة الهلال مباراة الجولة الرابعة 2-1 على أرضه أمام النجم الساحلي.

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أما في القاهرة فتعود خصومة الأهلي والنجم مرة أخرى، خاصة مع حاجة الأول للفوز فقط ليبقى في المنافسة على مكان في ربع النهائي.

25.01.2020 بولاوايو بلاتينوم (زيمبابوي) 0 الهلال (السودان)

26.01.2020 القاهرة الأهلي (مصر) – النجم الساحلي (تونس)

المجموعة C

مع تأهل صنداونز بالفعل، يبدو الهلال مرشحاً بقوة لحصد البطاقة الثانية عن هذه المجموعة. المغاربة يملكون مدرباً جديداً هو سباستيان ديسابر الذي حل بدلاً من الصربي زوران مانويلوفيتش، والذي أقيل بعد أيام قليلة من التعادل 2-2 خارج أرضه أمام بترو دي لواندا قبل أسبوعين. ستكون الولاية الثانية لديسابر مع عمالقة الدار البيضاء بعد موسم 2016-17، وسيفتتح مشواره القاري على أمل تحقيق فوز مقنع على حساب اتحاد الجزائر المتراجع. الفوز سيكفي الوداد لضمان بلوغ ربع النهائي للمرة الرابعة توالياً.

بترو الأنجولي يسعى لتحقيق فوزه الأول حين يستقبل صنداونز في لواندا.

24.01.2020 الدار البيضاء الوداد (المغرب) – اتحاد الجزائر (الجزائر)

25.01.202 لواندا بترو دي لواندا (أنجولا) – صنداونز (جنوب أفريقيا)

المجموعة D

يلتقي المتصدر الترجي مع الوصيف الرجاء في واحدة من أكبر مباريات نهاية الأسبوع يوم السبت في تونس. حامل اللقب الذي لم يستقبل أي خسارة أو أي هدف حتى الآن يبدو في طريقه لتحقيق الثنائية على حساب النسور الخضراء وضمان بلوغ الأدوار الإقصائية. منذ الخسارة 2-0 أمام الترجي في افتتاح المجموعة، عاد الرجاء بقوة وحصد سبع نقاط من أصل تسعة في آخر 3 مباريات.

AS فيتا الذي لم يحقق أي فوز سيستضيف شبيبة القبائل بملعبه ستاد الشهداء في كينشاسا في معركة الأبطال السابقين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)