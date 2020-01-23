قرار مثير للجدل للاتحاد الإفريقي بشأن استبدال اللاعبين في دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 23-يناير-2020
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أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم قرارا رسميا يقضي باستبدال اللاعبين الذين لم يشاركوا مع أنديتهم في دوري أبطال إفريقيا منذ اتطلاقة المسابقة، وسمح كاف باستبدال (4) لاعبين من الكشف. بحسب صحيفة ( اليوم التالى)
ويعد الأهلي المصري أكثر المستفيدين من القرار بسبب إصابة عدد من نجومه اصابات بالغة تحتاج أشهر طويلة للعلاج ولن يستفيد منهم النادي على غرار سعد سمير فضلا عن مغادرة عدد من اللاعبين لكشوفات الفريق مثل وليد آزارو.
وسيستفيد نادي القرن من إضافة كل الوافدين الجدد بعد أن كان على وشك إن يفقدهم بسبب اكتمال كشفه الإفريقي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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