ليفربول وخطر الخسارة الأولى وايسكو يقترب

التاريخ: 23-يناير-2020
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تختتم المرحلة 24 من الدوري الانجليزي اليوم الخميس بلقاء ولفرهامبتون وليفربول المتصدر فارق ساشع عن أقرب ملاحقيه وبجعبته مباراتين مؤجلتين. وتُعتبر مباراة الوولفز على ملعب مولينو إحدى أصعب المباريات التي يواجهها متصدر الدوري الانجليزي.
-الريدز يزيدون من اهتمامه بضم ايسكو من ريال مدريد لكن الخير يُصر على عدم التخلي عن لاعبه بمبلغ أقل من 59 مليون جينه استرليني.
وبحسب موقع يورو “سبورت عربية” فإن وكيل اعمال لاعب ريال مدريد الجديد رينيير يلإصح ان ليفربول كان مهتم كثيراً باللاعب لكن البرازيلي فضّب الانتقال الى العاصمة الاسبانية.
-الريدز يرصدون بقوة لاعب نادي ارسنال غابرييل مارتنيلي.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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