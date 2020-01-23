شركات تبدي الرغبة في الانضمام للغرفة الأوروبيةالسودانية

أكدت الأستاذة عابدة المهدي نائب رئيس غرفة التجارة الأوروبية السودانية أن هناك عددا من الشركات الأوروبية أبدت رغبتها في الانضمام للغرفة ووقفت على مناخ الاستثمار في السودان.

وقالت بحسب ( سونا) إن الغرفة تسعى إلى تحسين صورة السودان لدى أوروبا من خلال الزيارات التي تقوم بها لعدد من الدول وطرح مجالات الاستثمار والتشريعات والقوانين واللوائح والبيئة القانونية.

وأضافت أن الغرفة من مهامها تنشيط التجارة بين السودان و أوروبا وخلق وضع أفضل للشركات الأوروبية وتنويرهم بتشريعات العمل واللوائح وفرص اللاسثمار والتشريعات والضرائب.

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وتدير الغرفة أنشطتها وعملها من خلال اجتماعات وموائد مستديرة تشارك فيها الشركات الأعضاء.

وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي للسودان للعام 2018 (بناء على تقديرات الإدارة العامة للتجارة الأوروبية) 788 مليون يورو وصادرات السودان للاتحاد الأوربي للعام 2018 تقريبا 154 يورو.

ومن أجل تعزيز الروابط التجارية بين الاتحاد الأوروبي والسودان بصورة عامة قام الاتحاد الأوروبي بدعم تأسيس غرفة التجارة الأوروبية بالسودان، و إطلاق الغرفة في 2019م.

كما قام الاتحاد الأوروبي بتأسيس غرف تجارة مشابهة في دول أخرى ومتوقع أن تكون غرفة التجارة الأوروبية بالسودان جزءا من الأسرة أو المنظومة العالمية للاتحاد الأوروبي.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)