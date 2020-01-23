وفد الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم الحكومة الانتقالية

التاريخ: 23-يناير-2020
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التقى رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم وفداً رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة/ كارين باس، وذلك بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبدالله.
وأطلع رئيس مجلس الوزراء وفق (سونا) الوفد على التغييرات الإيجابية التي حدثت بالبلاد، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية تسعى جاهدة من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى الشراكة التي تجمع بين الشق المدني والعسكري في حكم البلاد والتي يمكن أن تعتبر نموذجاً فريداً لبقية العالم، معرباً عن شكره وتقديره للزيارة التي قام بها الوفد للبلاد.
من جانبه أبدى وفد الكونغرس الأمريكي رغبته في مساندة ودعم الحكومة الانتقالية، مشيداً بجهود رئيس مجلس الوزراء وحكومته من أجل تأسيس نظام ديمقراطي في السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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