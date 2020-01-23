صلاح الدين عووضةيكتب: أبـ فانوس !

] والفانوس معروف طبعاً..

] ولكن حين نضيف إليه أباً يغدو غير معروف لغالب الناس ؛ لا هو… ولا أبوه..وأكثر الذين يعرفونه أهل شمالنا الأدنى… والأقصى..

] سيما الذي كانوا يجوبون أنحاءه – سفراً – قبل تعبيد طرق باصاته… و لواريه..

] فهو ضوء خافت يظهر في – أو من – جوف الظلام..

] فيضل سائقي العربات – قليلي الخبرة – إذ يظنونه دلالةً على محطة في الطريق..

] والطريق ليلاً – آنذاك – لا معالم له… و لا حدود..

] بل الصحراء كلها تبدو كذلك… تماماً كبحار – ومحيطات – لا متناهية ؛ للناظر..

] وجنوب دنقلا قرية اسمها بغدادي… أو البغدادي…أو البغدادية..

] ويُقسم السائقون – وكثير من المسافرين – أنها تبدو لهم مأهولةً ليلاً… و مضيئة..

] وأضواؤها كأضواء فوانيس… تتحرك من مكان إلى آخر..

] رغم إنها مهجورة منذ أمد بعيد… ولا أحد يعرف سبب هجر سكانها لها ؛ فجأة..

] ونقول فجأة لأن كل شيء باقٍ كما هو… إلى يومنا هذا..

] أو إلى يوم قريب كان الناس يجزمون فيه بذلك… حتى الجامع احتفظ بكل محتوياته..

] ثم الفُرش… والأثاث… وبقايا الملابس والنعال وحطب النار..

] ما الذي حدث لهم؟….. لا أحد يدري ؛ فقط تركوا قريتهم – بما فيها – فجأة..

] أو من يزعم أنه يدري ينسب الأمر إلى آباء الفوانيس..

] فهم أقدم سُكنى في القرية – يقولون – وأنذروا المقيمين الجدد كثيراً… ليرحلوا..

] فلما لم يستجيبوا فرضوا عليهم رحيلاً جماعياً مفاجئاً..

] أو يمكننا أن نقول : رحيلاً فجائياً مفزعاً… لم يُمكِّنهم حتى من أخذ حاجياتهم..وبعيداً عن الخرافة هذه فلا وجود لأبي فانوس..

] ولا لخرافات مثلها عديدة تتخذ من عقول كثير من الناس قرى… ومدناً… و أمصاراً..

] فهنالك تفسير منطقي – قطعاً – لهذه الظاهرة..

] تماماً كما هناك تفسير علمي لظاهرة السراب مثلاً… الذي يحسبه الظمآن ماء..

] والعقل حين يكون ظامئاً يحسب الخرافة حقيقةً أيضاً..

] وظمأ العقل الافتقار إلى المنطق…. إلى العلم…. إلى المعرفة…. إلى الحقائق..

] قد يفتقر إلى كل أولئك وإن كان صاحبه ذا شهادات عليا..

] والبارحة يشتكي إلي – وإلى الله المشتكى – قارئ مثقف قال إنه ضل الطريق..

] هو الذي يصف نفسه بأنه مثقف… ورغم ذلك ضل..

] وسألني إن كنت أعرف أبا فانوس… فقلت : أعرفه كما أعرف الغول والعنقاء.. فمضى قائلاً : لقد تبعت واحداً سياسياً… سنين عدداً..

] وكلما ظننتني اقتربت منه – ومن ضوئه الذي يبدو جاذباً للتائهين – ابتعد عني..

] ثم تيقنت الآن ألا فرق بينه وبين أبي فانوس الصحاري..

] فلما حكيت له حكاية قرية البغدادي المهجورة – ذات الفوانيس – ضحك عميقاً..

] لقد صار هو – وحزبه – مثل هذه القرية… في نظري..

] فهي قرية مسكونة ؛ ولكن ليس بآباء الفوانيس كبغدادي… وإنما آباء المتاعيس..

] والحمد لله أن هجرت بعقلي منها الآن..

] ولن أتبع منذ اليوم فصاعداً – يقول – إلا فانوس الهدى الحق ؛ ديناً… و دنيا..

] الذي لا أب – شيطانياً – له..

] ولا حتى روحياً !.

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صحيفة الانتباهة