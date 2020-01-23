عاجل.. الحكومة والحركة الشعبية توقعان اتفاق سلام غدا

الخميس 23 يناير 2020

من المقرر أن تشهد (جوبا) غدا الجمعة التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، بحضوررئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت. وقال رئيس لجنة وساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي اليوم (الخميس) أن وفدا التفاوض سيوقعان على الورقة السياسية والترتيبات الأمنية في مسار الشمال والمنطقتين. واضاف أن العمل فى مسار دارفور يسير بصورة ممتازة وقارب على الانتهاء، وأن هناك مساعى جارية لإلحاق مسار حركة عبدالعزيز الحلو ببقية المسارات. وأكد توت عزم القيادة فى السودان وجنوب السودان بعدم السماح لاى جهة لتخريب العلاقة بين البلدين. واشاد بالدور الذى الايجابي الذي يقوم به نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق اول، محمد حمدان دلقو، فى بناء علاقة ااستراتيجية بين البلدين. وقال أن دلقو يعمل على بناء علاقة استراتيجية بين البلدين، ويبذل جهود في ملفات السلام في البلدين.

