عاجل.. مجلس السيادة يؤجل اتخاذ قرار تمديد الطوارئ بالبلاد

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الخميس 23 يناير 2020
كتب
محمد أمين
أعلن مجلس السيادة الانتقالي، تأجيل اتخاذ قرار نمديد حالة الطوارئ في البلاد، بغرض اجراء مشاورات مع رئيس مجلس الوزراء. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي ، تم تفويض رئيس المجلس للحديث مع رئيس الوزراء وتلقي المزيد من التقارير حتي موعد الاجتماع القادم لاتخاذ قرار واضح في هذا الشأن واضاف ان المجلس وافق على استقالة رئيس اللجنة الإشرافية لابيي احمد صالح صلوحة، ودعا الاطراف المعنية بالمنطقة علي التشاور لتعيين قيادة جديدة لمباشرة اعمالها ورعاية مصالح المواطنين. وقال الفكي ان المجلس أكد علي استقلالية بنك السودان وأهمية دوره الرقابي ووجه الجهات المناط بها تعديل القوانين واصلاحها بالعمل علي تعزيز دور البنك كمؤسسة مستقلة. وشدد الفكي علي التجانس التام بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وان التشاور بينهما يتم علي مدار الساعة ولا مجال للحديث عن مكون عسكري ومدني داخل مجلس السيادة فهو مجلس واحد متماسك ومنسجم.
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