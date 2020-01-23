عاجل.. السعودية ترفع حظر استيراد الماشية السودانية

الخميس 23 يناير 2020 الماشية ذكرت وكالة السودان للانباء "سونا"، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، رفعت الحظر عن استيراد المواشى الحية من السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحى الوبائى لأمراض الحيوان، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة، والتى تضمن خلو المواشى الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع بين الجانبين، لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشى الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

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