عاجل.. إجراءات لجمع السلاح فى شرق دارفور والجزيرة

الخميس 23 يناير 2020

أعلن والي شرق دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء ركن المزمل أبو بكر، اليوم الخميس، انطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص بالولاية، وسيارات الدفع الرباعي. ودعا الوالي جميع المواطنين إلى تسليم كل الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم طواعية في المرحلة الأولى، التي تستمر لمدة 15 يوما، لمراكز الشرطة والحاميات العسكرية بمحليات الولاية المختلفة ابتداء من اليوم. وشدد المزمل على ضرورة بداية العمل فورا لعملية جمع السلاح، متوعدا باتخاذ إجراءات قانونية قاسية في هذا الإطار خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن لجنة الأمن بالولاية ستُشرف على عملية جمع السلاح. في غضون ذلك، أصدر اللواء ركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة (وسط السودان)، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل لجنة فنية لجمع السلاح بالولاية الجزيرة. وتتشكل اللجنة من قيادات عسكرية وأمنية وشرطية وعدلية، وتتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرار جمع السلاح.

