دعم خدمات النظافة والمواصلات بولاية الخرطوم

التاريخ: 23-يناير-2020
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أعلن والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد ان المجلس السيادي ومجلس الوزراء القومي اعلنا دعمهم لولاية الخرطوم لاحداث نقلة كبيرة في خدمات النظافة خلال النفرة التي تخطط الولاية لانفاذها في الفترة من الاول وحتى الثالث من فبراير القادم بحسب ( سونا)
اضافة الى دعم جهود حل مشكلة المواصلات فيما اكد الوالي ان التوقيع الذي تم اليوم بمعرض الخرطوم الدولي بين الولاية ومنظومة الصناعات الدفاعية (مجموعة جياد) ستدفع بمشروعات البنى التحتية والمواصلات والنظافة والمياه والصرف الصحي والزراعة والري بما يحقق رضا المواطن وقال الوالي ان الولاية تعمل على توفير آليات لتحسين خدمات النظافة وان جياد ستوفر هذه الاليات وغيرها من الاحتياجات الاخرى بالعملة المحلية مما يوفر للولاية عناء تدبير العملات الصعبة في حالة استيرادها من الخارج.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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