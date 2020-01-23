السيادي يرجئ تمديد حالة الطوارئ

أعلن مجلس السيادة عن ارجاء اتخاذ قرار بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمزيد من التشاور، وتفويض رئيس المجلس للحديث مع رئيس الوزراء وتلقي المزيد من التقارير حتى موعد الاجتماع المقبل لاتخاذ قرار واضح في هذا الامر

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وقال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي عقب انتهاء اجتماع السيادي اليوم بحسب صحيفة (اليوم التالى) بان المجلس أكد على استقلالية بنك السودان ووجه الجهات ذات الصلة بضرورة انجاز وتعديل القوانين التي تعزز دور البنك كمؤسسة تقوم بدورها الرقابي بشكل مستقل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )