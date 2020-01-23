تسليم وتسلم بين دمبلاب وجمال

التاريخ: 23-يناير-2020
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تسلم الفريق الركن جمال عبد المجيد اليوم، رسمياً، مهامه مديراً عاما لجهاز المخابرات العامة من مدير الجهاز (السابق) الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب.
وقال الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب خلال كلمته في مراسم إجراءات التسليم والتسلم، وفق( سونا) إن انتقال قيادة الجهاز من شخصه لخلفه تأتي في إطار سُنّة التغيير. مؤكدا أن الجميع جنود للوطن، وشدد على أهمية الجهاز كمؤسسة قومية راسخة وعريقة في ظل التحديات الجسام التي تتعرض لها البلاد وأن الإنتقال والتغيير لا يزيد الجهاز إلا قوة وثباتاً، تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومي.
من جانبه أكد الفريق ركن جمال عبد المجيد في كلمتة على الأدوار التي ظل يقوم بها الجهاز حفاظاً على الأمن والاستقرار بالبلاد في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها السودان، كما أشاد سعادته بمهنية واحترافية وقومية الجهاز، مثمناً المجهودات والإنجازات التي حققها في كافة المجالات في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا، موضحاً أن الجهاز يمتلك خبرات وتجارب قادرة على تجاوز الصعاب ومجابهة التحديات التي تواجه البلاد، وصولاً إلى دولة الاستقرار التي ينشدها شعبنا الأبي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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