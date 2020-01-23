رفع الحظر السعودى على استيراد المواشي الحيةمن السودان

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي لأمراض الحيوان، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

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ونقلا عن وكالة الانباء السعودية (واس) بحسب ( سونا) فقد أوضحت الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع الجانب السوداني لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشي الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

وأكدت أنها تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تضمن خلو الواردات الحيوانية من جميع دول العالم من الأمراض الوبائية؛ بهدف الحد من مخاطر انتقالها إلى المملكة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )