الأهلي المصري يخطط مع (الكاف) لنقل مباراته مع الهلال خارج السودان !

أعلن الأهلي في الساعات الماضية عن بدء الترتيب لإجراءات السفر إلى السودان، من حيث حجز فندق الإقامة وملعب التدريب وموعد السفر، وذلك حتى يستعد بشكل مبكر لكل الأمور الخاصة بالمباراة.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن إدارة الأهلي تقوم بخطوات أخرى مع التجهيز للسفر إلى السودان، إلا أن هذه الخطوات ليست معلنة.

وقال المصدر: “الإدارة الحمراء تواصلت مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل ودي خلال الساعات الماضية، من أجل بحث إمكانية نقل المباراة من السودان”.

وأضاف المصدر: “الأهلي قام بجمع صور من الأخبار التي تحدثت عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في ملعب نادي الهلال، خلال الأيام الماضية، وأرسلها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

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وأوضح المصدر: “اتصالات الأهلي مع «كاف» حتى الآن كلها ودية وسرية، بهدف نقل المباراة وأن يخرج القرار من الاتحاد الإفريقي دون أن يكون للأحمر أي يد فيه”.

وبحسب يوروسبورت عربية» أشار المصدر إلى أن الأهلي أكد لمسئولي «كاف» أنه لا يطلب نقل اللقاء إلى مصر، بل يوافق على لعبها في أي مكان مؤمن ولا يتعرض فيه أي من أفراد بعثته لأي سوء.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة الحمراء لو لم تفلح محاولاتها في نقل اللقاء خارج ملعب الهلال، ستطالب بتأمين مكثف لبعثة الفريق، نظرا للأوضاع الحالية في السودان، وكون المباراة قد تكون حاسمة في مستقبل الفريقين بالبطولة.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)